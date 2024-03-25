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Суд в Москве отправил в СИЗО обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле"

фото ЗакС политика Суд в Москве отправил в СИЗО обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле"

Четверо обвиняемых в совершении теракта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) в "Крокус Сити Холле" на территории Московской области проведут ближайшие два месяца в СИЗО, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Соответствующие решения принял Басманный суд столицы в ночь с 24 на 25 марта.

Под арест отправлены Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Мирзоев признал вину в полном объеме, о признании вины также сообщил Рачабализода. Всех их суд арестовал до 22 мая.

Заседания суда проходили в закрытом режиме в соответствии с ходатайством следствия. Последнее мотивировало свою позицию в этом вопросе наличием не подлежащих публичному разглашению сведений.

Вечером 22 марта в концертный зал в Подмосковье вошла группа вооруженных людей и устроила стрельбу. Официально признаны погибшими 137 человек.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram


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