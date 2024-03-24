СК актуализировал данные о количестве погибших в "Крокус Сити Холле"

В ходе теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" погибли 137 человек, рассказали 24 марта в Следственном комитете. Днем ранее сообщалось о 133 погибших.

"На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых — дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела", — говорится в распространенной Следкомом информации.

Для опознания тел погибших проводятся генетические экспертизы. Что касается потерпевших при теракте, то с воскресенья ведется работа по выдаче им оставленных на территории комплекса личных вещей, документов и автомобилей.

Заминированных тел или следов минирования на месте трагедии не обнаружено. Силовики изъяли на территории концертной площадки два автомата Калашникова и 28 магазинов к ним, свыше 500 патронов и четыре комплекта амуниции. При задержании подозреваемых в Брянской области из машины, в которой они ехали, извлекли пистолет Макарова и автомат Калашникова, поведали в СК.

Что касается самих задержанных, то следствие намерено ходатайствовать об их заключении под стражу.

Стрельба в "Крокус Сити Холле" произошла вечером 22 марта, вооруженные люди в камуфляже напали на людей, пришедших на концерт группы "Пикник". Среди погибших оказалась помощница директора коллектива. По состоянию на воскресенье из стационаров были выписаны более 30 пострадавших.

Фото: ЗАКС.Ру