Помощница директора "Пикника" погибла при теракте в Подмосковье

В ходе теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" погибла помощница директора рок-группы "Пикник" Елена Кушнер, говорится в сообщении, опубликованном 24 марта в официальном паблике коллектива во "ВКонтакте". Накануне вечером стало известно, что она перестала выходить на связь после начала стрельбы.

"Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в Крокус Сити Холле. Светлая память", — гласит опубликованный в воскресенье пост.

"Пикник" должен был дать концерт в "Крокус Сити Холле" вечером в минувшую пятницу. Незадолго до начала выступления на площадке началась стрельба, в результате которой, согласно официальным данным, погибли 133 человека. К настоящему моменту из стационаров выписаны 32 человека, еще 18 пострадавших готовятся покинуть медучреждения.

Фото: Группа "Пикник" / "ВКонтакте"