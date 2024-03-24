Более 30 пострадавших при теракте выписаны из стационаров

К настоящему времени 32 пострадавших при стрельбе в Подмосковье выписаны из стационаров в связи с улучшением самочувствия, сообщили 24 марта в Министерстве здравоохранения. Еще 110 человек проходят лечение в медицинских учреждениях Москвы и Московской области, а также в федеральных центрах.

"Двенадцать взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое, 47 пациентов — в состоянии средней степени тяжести", — рассказали в Минздраве.

Кроме того, еще 18 человек находятся в состоянии легкой степени тяжести, их должны выписать под наблюдение врачей.

Амбулаторно получили медицинскую помощь 38 человек.

Ранее подмосковный минздрав представил список потерпевших, в нем насчитывалось 154 человека. Из них трое были выписаны, 107 указаны как проходящие стационарное лечение, а 44 пострадавших обозначены как амбулаторные пациенты.

Согласно официальным данным, в ходе стрельбы в "Крокус Сити Холле" погибли 133 человека. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт.

Фото: ЗАКС.Ру