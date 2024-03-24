ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:31

Минздрав Подмосковья сообщил о 154 пострадавших при теракте

фото ЗакС политика Минздрав Подмосковья сообщил о 154 пострадавших при теракте

В общей сложности 154 человека пострадали в ходе теракта в "Крокус Сити Холле", следует из опубликованных утром 24 марта данных минздрава Московской области. Три человека выписаны, прочие находятся на стационарном или амбулаторном лечении.

Медицинская помощь в больницах оказывается 107 пострадавшим. Еще 44 человека лечатся амбулаторно.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта, в концертный зал ворвались вооруженные люди и устроили стрельбу. По официальным данным, погибли 133 человека. В здании произошло обрушение, разборка завалов продолжается.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама