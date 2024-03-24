Минздрав Подмосковья сообщил о 154 пострадавших при теракте

В общей сложности 154 человека пострадали в ходе теракта в "Крокус Сити Холле", следует из опубликованных утром 24 марта данных минздрава Московской области. Три человека выписаны, прочие находятся на стационарном или амбулаторном лечении.

Медицинская помощь в больницах оказывается 107 пострадавшим. Еще 44 человека лечатся амбулаторно.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта, в концертный зал ворвались вооруженные люди и устроили стрельбу. По официальным данным, погибли 133 человека. В здании произошло обрушение, разборка завалов продолжается.

Фото: ЗАКС.Ру