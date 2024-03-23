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Новости 16:33

Выросло число погибших при теракте в подмосковном концертном зале

фото ЗакС политика Выросло число погибших при теракте в подмосковном концертном зале

Следственный комитет обновил данные о погибших в результате теракта, случившегося накануне вечером в Московской области в концертном зале "Крокус Сити Холл". Погибшими официально считаются 133 человека. Специалисты продолжают разбирать завалы сгоревшего здания.

Тем временем вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в больницах после террористической атаки находятся 107 пострадавших. Из них в крайне тяжелом состоянии пребывают 16 человек, включая одного несовершеннолетнего.

Накануне по толпе в концертном зале начали стрелять из автоматического оружия, после чего в здании случился пожар. Президент Владимир Путин пообещал покарать всех, кто имеет отношение к преступлению. В связи с делом о теракте задержаны 11 человек.

фото: ЗАКС.Ру


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