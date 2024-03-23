Путин пообещал покарать каждого, кто стоит за спиной террористов

На следующий день после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" президент Владимир Путин записал пятиминутное обращение к соотечественникам. Происшествие он охарактеризовал как кровавую бойню, инспирированную с территории Украины. По сведениям Путина, для террористов было подготовлено "окно" в государственной границе. Президент сравнил злоумышленников с нацистами в годы Великой Отечественной войны.

"Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу", - произнес глава государства.

Путин добавил, что у идущих на подобные преступления не может быть национальности. Он призвал россиян к сплочению.

По последним официальным данным, теракт унес жизни более ста человек. По следам преступления задержано 11 человек.

фото: kremlin.ru