Число погибших в подмосковном теракте стало трехзначным

Следственный комитет сообщил об увеличении числа человеческих жертв, которые принес террористический акт в подмосковном "Крокус Сити Холле". По последним данным ведомства, погибших уже 115.
Официальную информацию обновили после разбора завалов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Звезда" предупредил, что число жертв может в ближайшее время значительно вырасти.
Вооруженное нападение на концертный зал случилось накануне вечером перед выступлением группы "Пикник". Людей расстреливали из автоматического оружия. В здании случился пожар.