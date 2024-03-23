Число погибших в подмосковном теракте стало трехзначным

Следственный комитет сообщил об увеличении числа человеческих жертв, которые принес террористический акт в подмосковном "Крокус Сити Холле". По последним данным ведомства, погибших уже 115.

Официальную информацию обновили после разбора завалов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Звезда" предупредил, что число жертв может в ближайшее время значительно вырасти.

Вооруженное нападение на концертный зал случилось накануне вечером перед выступлением группы "Пикник". Людей расстреливали из автоматического оружия. В здании случился пожар.

Фото: ЗАКС.Ру