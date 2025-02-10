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Новости 20:54

В Петербурге введут платную парковку на 30 "забытых" улицах

фото ЗакС политика В Петербурге введут платную парковку на 30 "забытых" улицах

В 2025 году платная парковочная зона охватит 29 дополнительных участков в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга, об этом 10 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по транспорту города.

Речь идет о небольших улицах и набережных, которые ранее не были включены в зону по разным причинам. В частности, некоторые улицы не были оформлены как часть улично-дорожной сети, что позволяло автовладельцам парковаться бесплатно. Подобная ситуация сложилась, например, на Лафонской улице. Теперь на этих участках также введут оплату за стоянку.

При этом речь не идет о расширении платной зоны на новые районы. В настоящее время она действует в Центральном, Петроградском, части Василеостровского и Адмиралтейского районов.

Напомним, что в ГАИ поддержали передачу контроля нарушений в зоне платной парковки, касающихся мест для инвалидов. Также в комитете по транспорту заявили, что готовы заниматься этим вопросом.

Фото: ЗАКС.Ру


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