ГАИ поддержало передачу контроля за парковкой для инвалидов властям Петербурга

ГИБДД одобрило инициативу о передаче полномочий по контролю за парковкой на местах для инвалидов властям Петербурга и Москвы, об этом 10 февраля в своем Telegram-канале написал депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев ("Единая Россия").

Соответствующий проект федерального закона был рассмотрен на заседании комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

В ГАИ отметили, что поддерживают инициативу, так как хотят сосредоточиться на обеспечении безопасности дорожного движения. Представители ведомства подчеркнули, что проблема нарушений на парковочных местах для маломобильных граждан остается актуальной, а усиление контроля поможет улучшить ситуацию.

По данным Госавтоинспекции, в 2024 году за незаконную парковку на местах для инвалидов было оштрафовано 6551 человек. С введением платной парковки число нарушений увеличилось, и, по статистике, около 30% таких мест в зонах платной парковки занимают водители без соответствующих документов.

В комитете по транспорту Петербурга подтвердили, что город обладает ресурсами для реализации новых полномочий. Инициативу поддержали и эксперты.

Напомним, что о рассмотрении этого предложения стало известно 7 февраля. Авторы также предлагают передать право рассмотрения дел о парковке под запрещающими знаками начальникам структурных подразделений и их заместителям.

Фото: ЗАКС.Ру