В ЗакСе предложат забрать у ГАИ штрафы за парковку на местах для инвалидов

Комиссия Заксобрания по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рассмотрит 10 февраля инициативу о возможности передачи органам исполнительной власти Петербурга и Москвы права на рассмотрение дел о нарушениях при остановке или стоянке на местах для инвалидов. Сейчас этими полномочиями наделена Госавтоинспекция.

Проектом предусмотрено внесение поправок в часть 2 статьи 23.79 Кодекса об административных правонарушениях. В настоящее время органы исполнительной власти обеих столиц имеют право привлекать водителей к административной ответственности за остановку или парковку транспорта без учета требований дорожных знаков или разметки. По мнению авторов законопроекта, передача чиновникам права администрировать места для инвалидов послужит единообразию в этом вопросе.

"Недобросовестные владельцы транспортных средств, в целях уклонения от оплаты за размещение транспортного средства в зоне платной парковки занимают места, отведенные для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов. Однако данная проблема существует не только в зоне платной парковки", — отмечается в пояснительной записке к инициативе.

Кроме того, авторы предлагают передать право рассмотрения дел о парковке под запрещающими знаками начальникам структурных подразделений и их заместителям, а также специалистам при условии автоматической фиксации нарушений на фото или видео. Сейчас подобные полномочия имеются у главы комитета по транспорту и его заместителя. Рассмотрение дел о парковке на местах для инвалидов также планируют передать руководителям среднего звена и специалистам.

На этой неделе петербургское Заксобрание приняло в третьем чтении закон о наказании за парковку на эксплуатационной разметке во дворах. Нарушителям будут грозить штрафы в размере до пяти тысяч рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру