Депутат Рябоконь: "Экология в городе улучшается, но мы должны делать еще больше"

По просьбе ЗАКС.Ру депутат Законодательного собрания Петербурга, член постоянной комиссии по экологии и природопользованию Андрей Рябоконь рассказал о том, какие меры парламент принимает для защиты окружающей среды, а также объяснил, зачем регулировать запахи на законодательном уровне.

- Какую долю экологическая повестка занимает в работе депутатского корпуса 7-го созыва?

- Законодательное собрание Санкт-Петербурга уделяет много внимания проблематике, поступающей в адрес депутатов, и инициативам, которые выносятся на региональный и федеральный уровень. Повестка насыщена, но, учитывая влияние человечества на экологическую среду, на природу - внимания должно быть существенно больше. Моя деятельность связана с комиссией по экологии и, соответственно, я достаточно глубоко погружен в экологические вопросы. Из последнего и значимого с точки зрения формирования экологической среды и влияния ее на город - это изменения в закон о зеленых насаждениях общего пользования. В этом году в ЗНОП городского значения включили 91 новую территорию общей площадью 89 гектаров. И 63 новых территории местного значения общей площадью 83 гектара. Зон, находящихся под охраной, становится больше. Радует, что "зеленая" составляющая города увеличивается. И, конечно же, чем больше таких территорий будет, тем лучше для качества окружающей среды.

- На какие, на ваш взгляд, особенно острые вопросы еще предстоит обратить внимание в обозримом будущем?

- Одна из тем на рассмотрении комиссии по экологии, которую я лично курирую, - это нормативное регулирование запахов. Поступило большое количество обращений в мой адрес об источниках неприятного запаха, которые создают коммерческие предприятия, расположенные в непосредственной близости от жилых домов. Людям просто невыносимо жить с такими соседями. От этого запаха невозможно уйти, невозможно спрятаться, он преследует людей постоянно. В действующем законодательстве существует пробел. К сожалению, нет определения, что такое "неприятный запах". Этим нужно заниматься. Мы инициировали создание рабочей группы и считаем необходимым внесение изменений в федеральное законодательство в части контроля и защиты населения от неприятных запахов. Есть уже ГОСТы по запахам, есть и определения запахов, но, в любом случае, они должны носить нормативный характер и должны быть прописаны в законе, чтобы надзорные органы могли реагировать на жалобы и проводить проверки. Сейчас есть нормирование в части химического состава воздуха, есть параметры, отклонение от которых вызывают реакцию надзорных органов, выписываются штрафы, выдаются предписания. А вот что касается организаций, которые портят воздух с точки зрения качества запахов, - такого нет, к сожалению. Воздух формально "чистый", но жить невозможно. И как раз изменения на федеральном уровне дадут возможность органам исполнительной власти реагировать и пресекать такого рода факты, связанные с неприятными запахами.

- Превышение вредных веществ в воздухе можно определить, а именно восприятие его жителями - оно ведь может быть отчасти субъективным?

- Это не просто субъективное понятие. Неприятный запах имеет четкий состав органических соединений, они описаны и в действующем ГОСТе. Определено, какие соединения вызывают те или иные чувства, то или иное ощущение у человека. Но как мы знаем, ГОСТ сейчас не носит обязательный характер. Нужно эти параметры вписать в федеральный закон. Это вопрос не регионального характера. Запахи не имеют границ, мы не можем сделать для Санкт-Петербурга какие-то свои нормативы.

Мы обратились к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой инициировать создание межведомственной рабочей группы, включающей и Росприроднадзор, и представителей Совета Федерации, и профильного комитета Государственной думы, которая объединила бы все предложения для подготовки проекта федерального закона в части регулирования запахов, нужного всем регионам. Нас поддержал Совет Федерации, они готовы включиться в эту работу. И Парламентская Ассоциация Северо-Запада, в которую Санкт-Петербург входит, поддерживает наши начинания. Это станет очень важным сдвигом по регулированию запахов.

– Вы также активно принимали участие в разработке мер по борьбе с борщевиком?

– Это действительно очень важный вопрос. У нас огромное количество жалоб от жителей и в адрес Народного фронта в Санкт-Петербурге, сопредседателем регионального штаба которого я являюсь. Есть целые кварталы, к сожалению, которые заросли борщевиком. Значительный объем земельных участков принадлежит частным лицам, и город различными мерами воздействует на собственников, чтобы они все-таки привели их в надлежащее состояние. ГАТИ сейчас использует искусственный интеллект для контроля территорий. Борщевик - вредоносное растение, с ним нужно бороться. Оно вызывает сильнейшие ожоги, портит почву и активно распространяется. Законодательство в этой части совершенствуются. Уже принят закон, прописывающий ответственность для владельцев земельных участков. Раньше в целом было описано, что почва должна соответствовать определенным нормам. А теперь конкретно упоминаются инвазивные растения, в том числе и борщевик, появился определенный административный состав и это будет положительным образом влиять в целом на практику борьбы с этим вредоносным растением.

– Возвращаясь к работе комиссии по экологии, какие вопросы чаще рассматриваете?

– Из регионов поступает значительный объем федеральных инициатив, связанных с защитой лесов, с использованием водных ресурсов, мы их рассматриваем, приглашаем экспертов, которые специализируются на этих или иных темах, и принимаем соответствующие решения коллегиально поддерживать, либо не поддерживать инициативы. Кроме этого, мы постоянно занимаемся развитием городского экологического законодательства. За весеннюю сессию 4 раза вносили изменения в главный экологический документ нашего города - Экологический кодекс Петербурга.

– Получается, вы ищете экспертов, чтобы рассмотреть, по сути, непрофильный для вас вопрос? Петербург едва ли можно назвать регионом, богатым лесами.

– Для некоторых вопросов у нас может не быть нужной компетенции. В рамках комиссии работает целый пул экспертов: представители университетов, организаций по защите животных, специалисты в экологическом нормировании. Эксперты высказывают свою позицию по тому или иному вопросу, и с учетом их позиции принимаем решение. Мы, естественно, полагаемся на мнение экспертов. Приглашаем, если есть необходимость, новых специалистов, и всех, кто желает делиться своим экспертным мнением, своими компетенциями. Все двери открыты, решение о включении экспертов принимаются коллегиально членами комиссии.

– Вы не упомянули среди этих людей представителей бизнеса. Петербургское предпринимательское сообщество заинтересовано в совершенствовании экологической обстановки?

– Бизнес делится на две группы. Есть бизнес социально ориентированный, который понимает, что он живет в этом городе и исходит не только из своих личных интересов, но и интересов города, интересов жителей. А есть бизнес, который ориентирован лишь на коммерческую выгоду. Такая доля недобросовестных предпринимателей, которая эксплуатирует природу и вредит обществу, есть. Наша цель – добиться того, чтобы такая коммерческая политика была бы для них финансово и репутационно невыгодной. Сейчас для ведения бизнеса есть все условия. Несколько лет действует мораторий на проверки. Государство дает возможность развиваться, чтобы бизнес не отвлекался на различного рода проверки, но некоторые нерадивые предприниматели этим пользуются. У нас одна из инициатив была - отменить мораторий на проверки в части экологических правонарушений. Все-таки вред, который причиняется природе, со временем очень сложно восстановить. Мы считаем, что экологические правонарушения должны быть вне моратория на проверки. Их нужно фиксировать и оперативно блокировать, потому что возникают очень серьезные последствия.

– По вашим наблюдениям, кого больше? Ответственных или тех, кто злоупотребляет?

– В Петербурге, к счастью, все-таки социально ответственного бизнеса больше. Но закрывать глаза на нарушения, поддерживая нерадивый бизнес, нельзя. В любом случае государственная функция в части регулятора должна быть, надзорные органы должны быть наделены полномочиями и комплекс мер реагирования должен быть представлен в полном объеме.

– У нас каждое лето сообщают об отсутствии пригодных водоемов для купания. Вы что об этом думаете и когда уже будут у нас нормальные места для купания?

– Это зависит не только от качества воды. В некоторых местах пляжи не оборудованы, в некоторых нет спасателей, нет врача, нет подъездных дорог. Есть продвижение в этом вопросе, в Курортном районе открываются пляжи, оборудованные и благоустроенные, и чем больше таких пляжей будет, тем лучше для города. Качество воды улучшается. Опять же, здесь нельзя останавливаться, нужно совершенствовать методы очистки сточных вод. Надеюсь, у нас появится больше пляжей, приспособленных для купания и отдыха. Не обязательно купаться, можно просто загорать, заниматься спортом, играть в волейбол.

– Вы как петербуржец удовлетворены состоянием экологии в городе?

– Ситуация в городе постепенно улучшается, но мы должны делать еще больше. Осуществляется переход общественного транспорта на газ, на электротранспорт. Мы участвуем на системной основе в мероприятиях по мониторингу атмосферного воздуха, проводим выездные проверки. Но есть проблемы, с которыми мы сталкиваемся из года в год, и они пока полностью не решены. Одна из них - пыль в весенний период. Город много делает, но жители каждую весну страдают от пыльных бурь. Качество воздуха улучшается, но все равно происходят локальные выбросы, здесь необходимо как раз совершенствовать и расширять границы мониторинга и оперативного реагирования. Существуют вопросы с раздельным сбором мусора - некоторые управляющие компании и ТСЖ внедряют раздельный сбор мусора. Как правило, в новых домах, где УК могут себе это позволить, готовы устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора, осуществлять его вывоз. А многие этим не занимаются вообще. Влияние человека на окружающую среду усиливается. Нельзя поставить точку в этом вопросе, сказав, что у нас все хорошо. Можно только поставить многоточие, многое предстоит еще сделать по защите окружающей среды Санкт-Петербурга.

- Стремление улучшить экологию - это же не только задача городских властей или депутатов, желание должно появиться непосредственно у граждан. Вы как считаете, какие экологические привычки можно прививать населению?

- Нельзя проснуться в один день и сказать: "будем заниматься раздельным сбором мусора" и начать осознанно относиться к жизни. Навык необходимо формировать у детей с рождения. Родители должны показывать собственным примером. Еще должны быть площадки для раздельного сбора мусора, для сбора особых отходов, батареек, ламп, отдельные боксы для картона, пластика. Когда условия есть, и семья этим пользуется, возникает положительная привычка, ты дома начинаешь это делать. Когда контейнер через верх наполнен и никто ничего не вывозит - естественно руки опускаются и ты не хочешь этим заниматься. Здесь как раз необходимо, в первую очередь, чтобы управляющие компании создавали условия, чтобы появлялось желание у людей. А власть должна заинтересовывать управляющие компании этим заниматься. Пройдут годы и уже будет осознанная культура у детей, потом у молодежи. Это будет естественно, как не выбрасывать мусор из окна дома. От такого мы уже ушли. Сейчас такое просто неприемлемо в цивилизованном обществе.

