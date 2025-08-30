Четырбок предложил упростить определение мест с запретом на продажу спиртного

Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок ("Единая Россия") разработал поправки в федеральное законодательство для упрощения порядка установки границ прилегающих территорий с запретом на торговлю спиртным, инициатива опубликована на сайте городского парламента. По мысли автора, полномочиями в этой сфере следует наделить исполнительные органы трех городов федерального значения — Москвы, Петербурга и Севастополя.

Поправки вносятся в федеральный закон о государственном регулировании производства алкоголя и об ограничении распития спиртного. Закон запрещает розничную торговлю горячительными напитками на территориях, прилегающих к зданиям образовательных организаций, кроме организаций дополнительного и дополнительного профессионального образования. Также запрет распространяется на прилегающую к зданиям школ и медицинских учреждений территорию. Кроме того, закон содержит положение о том, что торговля спиртным в заведениях общепита на территории многоквартирных домов разрешена лишь в случаях, если площадь зала обслуживания в них составляет не менее 20 квадратных метров.

Сейчас границы территорий, где запрещена продажа алкоголя, определяются муниципалитетами с учетом общественных обсуждений после получения рекомендательного решения от органов исполнительной власти региона. Также муниципалы должны подготовить обоснование в связи с определением границ прилегающих территорий. В результате весь процесс затягивается, полагает Четырбок.

"Проектом федерального закона предлагается <...> установить, что в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации — городов федерального значения, границы прилегающих территорий определяются исполнительными органами субъектов Российской Федерации с учетом результатов общественных обсуждений", — говорится в пояснительной записке к проекту.

По мысли единоросса, предложенные им изменения позволят эффективнее определять границы прилегающих территорий "исходя из сложившихся особенностей их административно-территориального устройства и единства городского хозяйства". Сейчас, как отмечает он в пояснительной записке, существующий порядок определения границ прилегающих территорий в городах федерального значения "не учитывает особенности их административно-территориального устройства".

Ранее Четырбок заявил, что включение заведений петербургского общепита, собирающихся торговать алкоголем по ночам, в реестр ресторанов пойдет им только на пользу. По его мнению, присутствие в реестре "избавит бизнесменов от головной боли, когда активисты будут со своими рулетками приходить и измерять площадь зала обслуживания". Напомним, с 1 сентября вступят в силу положения закона о "наливайках", согласно которым ночная торговля спиртным будет разрешена только в заведениях, соответствующих определенному набору критериев. Это, в частности, площадь зала обслуживания не менее 50 квадратных метров, отдельный вход с фасада и другие параметры. На прошлой неделе Смольный представил инструкцию по включению заведений в список.

