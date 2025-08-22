КППИТ выложил инструкцию по включению в реестр заведений с алкоголем по ночам

На сайте комитета по промышленной политике, инновациям и торговле 22 августа появилась инструкция для предпринимателей по включению в реестр заведений с правом ночной продажи алкоголя, сообщение об этом появилось вечером в telegram-канале депутата Законодательного собрания Дениса Четырбока. Подать заявки можно будет с 1 сентября, когда заработает принятый ранее закон о "наливайках".

Включению в реестр подлежат заведения общественного питания, расположенные в многоквартирных домах. Без этого они не смогут отпускать клиентам спиртное по ночам. Подать заявку можно будет в электронном виде на почту комитета или же на бумажном носителе по адресу, где расположен КППИТ.

После подачи заявления начнется проверка поданных документов, на это может потребоваться до 15 дней, следует из инструкции. При обнаружении ошибок заявителю дадут 30 дней на их устранение, в это время проверка будет поставлена на паузу. После успешного преодоления первого этапа ресторатора будет ждать выездная проверка сотрудником комитета. В случае если заведение соответствует перечисленным в законе критериям, его включат в список со статусом "включен". Весь цикл от подачи документов до принятия решения составит 30 рабочих дней.

Актуализировать данные о заведении в реестре планируют "не ранее чем через год и не позднее двух лет с даты принятия решения" о его включении. При этом актуализация может произойти и раньше, но при условии поступления сведений о том, что ресторан не соответствует критериям.

Напомним, что для законной ночной торговли спиртным заведение должно будет отвечать ряду требований. Это, например, наличие отдельного входа по фасаду здания, отдельное помещение для приготовления пищи и раздельные туалеты для сотрудников и клиентов, а заодно штат персонала из не менее чем пяти человек. Также в законе прописано, что площадь зала для обслуживания должна быть не менее 50 квадратных метров. Как уточнял ранее депутат Дмитрий Панов, контролеры будут учитывать "все элементы, связанные с обслуживанием и досугом посетителей — декор, барная стойка и мебель", однако не засчитают пространство за барной стойкой или же гардероб с обслуживанием.

Как отметил в своем посте Четырбок, он "до сих пор" получает обращения от горожан с жалобами на работу некоторых заведений. Депутат попросил присылать ему адреса подобных мест. "Сформирую полный перечень этих злачных заведений, а затем проведу особую выездную проверку на местах с сотрудниками профильных ведомств", — пообещал парламентарий.

Напомним, текст законопроекта о "наливайках" появился на сайте Заксобрания в начале апреля. Первое чтение состоялось в последний день того же месяца, а подпись губернатора под единогласно принятым законом появилась 28 мая.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру