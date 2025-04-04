Проект о "наливайках" опубликован на сайте ЗакСа

На сайте Законодательного собрания появился текст проекта о так называемых "наливайках", обратил 4 апреля внимание ЗАКС.Ру. Подготовленный бюджетно-финансовым комитетом документ вносит ряд поправок в действующий закон "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге".

Авторы хотят запретить торговлю спиртным в период с 22:00 до 11:00 в объектах общепита на территории многоквартирных домов и на прилегающих территориях, исключение сделают только для ресторанов. Последние, при условии соответствия определенным критериям, внесут в отдельный реестр. При этом в новогоднюю ночь запрет на продажу алкоголя действовать не будет.

Под рестораном предлагается понимать заведение, соответствующее ряду критериев. Это и отдельный вход со стороны фасада многоквартирного дома, обращенный к автодороге или пешеходной территории, и зал обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров, и наличие отдельных туалетных комнат для персонала и посетителей. Также в ресторане должно быть отдельное помещение для кухни, а штат персонала содержать не менее пяти человек, включая двух поваров. Заведение следует оборудовать тревожной сигнализацией, также предусматривается наличие контракта с охранной организацией.

Инициатива устанавливает запрет на торговлю пивом, сидром, пуаре и медовухой в заведениях общепита, совмещенных с алкогольными магазинами в многоквартирных домах, если зал обслуживания клиентов не изолирован от торгового зала и не имеет отдельного входа. В торговых объектах на территории МКД запрещается торговля перечисленными выше напитками в розлив по ночам.

Проект также уточняет требования к площади зала для посетителей в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и имеющих право на торговлю алкоголем. Сейчас в законе прописано, что площадь зала в таких кафе, ресторанах, барах и буфетах не может быть меньше 20 квадратных метров, при этом для заведений в "хрущевках" минимальный порог установлен на уровне 50 квадратных метров. Документ вносит корректировку о том, что подобный параметр должен определяться "без учета площади сезонного зала (зоны) обслуживания посетителей".

Еще одно предложение касается запрета на торговлю спиртным навынос. Предполагается, что посетители смогут распивать купленный алкоголь только внутри заведения или же в относящемся к нему сезонном зале.

Предполагается, что запрет на ночную торговлю спиртным вне ресторанов вступит в силу в большинстве районов Петербурга уже с 1 сентября 2025 года. В Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах изменения заработают с 1 декабря.

К предложенному проекту имеются определенные редакционные замечания, следует из отзыва юридического управления аппарата Заксобрания. В целом инициатива требует "проведения оценки регулирующего воздействия в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения" для бизнеса, говорится в тексте. Претензии управления возникли к попытке авторов дать определение ресторану и к требованию об оборудовании ресторанов тревожными кнопками параллельно с заключением договоров об охране.

Предложение о том, что в разных районах норма вступит с разницей в три месяца, "может быть рассмотрено как коррупциогенный фактор", отмечают авторы отзыва.

О подготовке проекта стало известно в конце марта. На заседании рабочей группы 24 марта текст дополнили некоторыми новыми параметрами, в целом бюджетно-финансовый комитет одобрил инициативу 31 марта.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру