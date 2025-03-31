БФК одобрил законопроект о "наливайках" в Петербурге

Члены бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Петербурга 31 марта поддержали законопроект об ограничениях работы питейных заведений в части продажи алкогольных напитков в ночное время. В частности, согласно действующей редакции инициативы, запрет на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, хотят установить с 22:00 до 11:00. В первую очередь это должно затронуть точки по продаже пива на разлив в спальных районах. Также депутаты хотят установить дополнительные критерии для ресторанов: у них должен быть отдельный выход на улицу и необходимая минимальная площадь для размещения гостей и кухни. В скором времени документ будет внесен на рассмотрение Заксобрания.

На заседании БФК со своей позицией выступили представители профильных комитетов администрации Петербурга и силовых ведомств. В частности, в комитете по промышленной политике проанализировали имеющиеся заведения в Центральном районе. Чиновники пришли к выводу, что в исторической части города бизнес укладывается в рамки обсуждаемого закона. "Глобальных" перемен не будет. Кроме того, в комитете допускают адресное регулирование конкретных заведений в соответствии с запросом жителей. В комитете по вопросу законности также заявили, что все пожелания ведомства удовлетворены. Такой же позиции придерживаются в МВД. Главное стремление полиции в части регулирования времени продажи спиртного. В ведомстве подчеркнули, что сейчас статистика в этой сфере неутешительная - с 2023 по начало 2025 года в городе было составлено более 190 тысяч административных протоколов за нарушение порядка реализации алкогольной продукции.

Сами депутаты выступают "за" борьбу с наливайками и отмечают, что в первую очередь нужно разобраться с проблемными адресами в спальных районах, из-за работы которых страдают жители многоквартирных домов в ночное время. Парламентарии отметили, что в Петербурге есть уникальные авторские бары, которые не должны прекращать работу. В частности, у лидера фракции "Единая Россия" Павла Крупника есть целый список баров, которые можно считать гордостью барной индустрии в Северной столице (отметим, сам Крупник алкоголь не употребляет).

— Люди со всей страны приезжают, и после того, как сходить в ресторан, они идут в бар поговорить, пообщаться, потусоваться. Обсудить рабочую неделю. Где-то нужно общаться. Как вы представляете общение в баре площадью 150 кв. м? Я считаю, очень важно прежде всего навести порядок в спальных районах с наливайками, в жилых домах, — сказал Крупник.

Называть адреса конкретных заведений Крупник по просьбе коллег не стал, постаравшись избежать их рекламы, однако пообещал рассказать однопартийцам в частной беседе. После обсуждения вопроса Крупник шепотом назвал Юрию Гладунову одно и из заведений, убедился корреспондент ЗАКС.Ру.

Напомним, законопроект о "наливайках" длительное время обсуждался на рабочей группе в парламенте. Всего состоялось порядка шести заседаний, на которых со своим мнением о возможных ограничениях выступали представители барной индустрии. О том, как обсуждали инициативу - читайте на ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру