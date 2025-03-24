Законопроект о "наливайках" дополнили новыми параметрами

Рабочая группа Законодательного собрания по так называемым "наливайкам" обсудила 24 марта итоговые параметры законопроекта об ограничениях продажи алкоголя в Петербурге по ночам. Инициатива была одобрена парламентариями, также по итогам голосования в нее внесли дополнения. Текст проекта с учетом корректировок будет опубликован на сайте ЗакСа для общественного обсуждения.

Заседание рабочей группы при бюджетно-финансовом комитете предварила информация о планируемых изменениях в существующие правила торговли горячительными напитками. Проект предусматривает внесение поправок в действующий закон "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге".

Депутаты предложили запретить продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах, в период с 22:00 до 11:00. Это коснется в том числе пивных с розливом напитков в тару. Исключения планируются для ресторанов, но последние при этом должны будут соответствовать ряду критериев. Это и наличие отдельного входа со стороны фасада здания, и наличие зала для обслуживания вместе с туалетами для персонала и посетителей, и, вместе с тем, наличие кухни вместе с не менее пятью сотрудниками в штате. Попутно инициатива предусматривает запрет на торговлю спиртным навынос по ночам.

Общепиту, совмещенному с магазинами, хотят запретить продажу спиртного не только по ночам, но и днем. Это коснется заведений с одним залом и одним входом "на двоих". Предполагается, что изменения начнут действовать в 14 районах города с 1 сентября. Исключением станут Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и Центральный районы, где ограничения вступят в силу с 1 декабря.

К этому списку по итогам заседания были внесены дополнения. С подачи депутата Андрея Алескерова (СРЗП) было решено дополнить список требований к заведениям пунктом о кнопке экстренного вызова. По мысли парламентария, заключение договора с охранным предприятием способствовало бы соблюдению общественного порядка и спокойствию жителей многоквартирных домов.

Депутат Дмитрий Панов ("Новые люди") счел нужным уточнить требование о том, что ресторан должен иметь отдельный вход со стороны улично-дорожной сети. Он предложил упомянуть в тексте проекта также площади и пешеходные улицы.

Также в проект внесли требование о том, чтобы площадь зала для обслуживания посетителей была не менее 50 квадратных метров. Заодно одобрение собравшихся получило предложение о создании реестра заведений с разрешением на продажу алкоголя.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Заксобрания