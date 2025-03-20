ЗакС разработал законопроект об ограничении "наливаек"

Депутаты Заксобрания Петербурга разработали проект закона, ограничивающий продажу алкоголя в общепитах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях с 22:00 до 11:00, сообщил "Коммерсантъ" 20 марта.

Законопроект представляет собой поправки в городской закон "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге". Они предполагают запрет на продажу алкогольных напитков на розлив и в тару в заведениях, расположенных на первых этажах жилых домов, с 22:00 до 11:00. Исключение распространится только на новогоднюю ночь.

Ограничения не коснутся заведений, классифицируемых как "ресторан". Критерии соответствия данной категории включают отдельный вход не со двора, зал с сидячими местами, отдельные туалеты для персонала и посетителей, кухню и наличие не менее пяти сотрудников в штате. По словам депутата ЗакСа Дениса Четырбока ("Единая Россия"), более 50% заведений соответствуют категории "ресторан", поэтому действие закона их не коснется.

"Под закон попадут такие заведения, как "РосАл" и наливайки. Там нет туалетов, нет посадочных мест, нет кухни. Это как раз то, против чего выступают жители и против чего направлен закон", - прокомментировал инициативу Четырбок.

Согласно законопроекту, ограничения должны вступить в силу с 1 сентября 2025 года в 14 районах города, кроме Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального, где они начнут действовать с 1 декабря.

Борьба с "наливайками" в ЗакСе длится уже несколько лет. В 2020 году ЗакС принял закон, по которому минимальная площадь зала общепита, где можно торговать спиртным, была установлена на отметке в 50 квадратных метров.

Эта инициатива столкнулась с критикой со стороны бизнес-сообщества. Так, владельцы заведений напрямую обратились к губернатору Александру Беглову и тогдашнему спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову. В июле 2020 года на Малой Садовой улице состоялась акция протеста против принятия инициативы. В ней приняли участие до 60 человек. Из-за критики закона уже после его принятия была создана рабочая группа, которая обсуждала возможные корректировки. В итоге ограничения ослабили.

К активному обсуждению "наливаек" ЗакС вернулся в 2024 году, когда Госдума приняла законопроект, позволяющий регионам самостоятельно регулировать деятельность заведений. В начале февраля Денис Четырбок анонсировал создание новой рабочей группы по этому вопросу. На одном из ее заседаний большинство участников высказались за запрет на продажу алкоголя в "наливайках" с 22:00 до 11:00. Возможность введения такого ограничения Четырбок еще раз подтвердил в декабре 2024 года в эфире программы "Партбюро" на телеканале "Санкт-Петербург".

Отметим, что на территории Ненецкого автономного округа торговля алкогольными напитками на разлив и навынос в "наливайках" и рюмочных в ночное время запрещена с 1 марта 2025 года.

Анастасия Луценко, фото: unsplash