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17:09

Петицию против запрета мини-баров в Петербурге поддержали уже больше 15 тысяч человек

фото ЗакС политика Петицию против запрета мини-баров в Петербурге поддержали уже больше 15 тысяч человек

Более 15 тысяч человек уже подписались под размещенной на сайте Change.org петицией "Нет уничтожению барной и гастрокультуры Санкт-Петербурга". После третьего чтения закона, запрещающего заведениям общепита площадью менее 50 кв.м располагаться в жилых зданиях, число поддержавших петицию выросло почти вдвое. 

Автор законопроекта депутат регионального парламента Денис Четырбок, считает, что "наливайки" и рюмочные, расположенные в жилых домах, мешают петербуржцам. По его словам, в Законодательное собрание поступили "десятки тысяч" жалоб местных жителей. 

Владельцы заведений в свою очередь протестуют против этой инициативы. Они обратились к губернатору Александру Беглову и спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову с призывом не вводить запрет, из-за которого могут закрыться более сотни популярных, но небольших баров и ресторанов, а тысячи людей потеряют работу. Беспартийный депутат Максим Резник перед третьим чтением предлагал исключить вопрос по этой инициативе из повестки и взвесить все риски для петербургского бизнеса еще раз. К его призыву большинство парламентариев не прислушались и поддержали законопроект.

Во время обсуждения запрета на так называемые "наливайки" под петицией, указывающей законодателям, что кроме низкосортных заведений закроются и авторские бары, кафе и рестораны, насчитывалось 8,2 тысяч подписей. Сейчас обращение набрало уже 15,4 тысяч голосов в свою поддержку. 

Запрет вступит в силу с 1 января 2021 года. 


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