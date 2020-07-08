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10:38

Закон о "наливайках" прошел третье чтение в ЗакСе Петербурга

фото ЗакС политика Закон о "наливайках" прошел третье чтение в ЗакСе Петербурга

Законодательное собрание окончательно 8 июля утвердило требования к минимальной площади зала обслуживания точек общепита, которым разрешено торговать спиртным. Теперь бары смогут работать в жилых зданиях только, если их помещение больше 50 кв.м. Однако, вступление в силу новых правил отложили до 1 января 2021 года. 

Соавтор законопроекта Денис Четырбок убежден, что этот законопроект позволит защитить жителей домов от посетителей распивочных, действующих по соседству с ними.

Владельцы петербургских заведений общепита в свою очередь выразили протест против этой инициативы. Под письмом губернатору Александру Беглову и спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову подписались 77 рестораторов. По их словам, из-за этого закона могут закрыться более 100 заведений, ставших лицом ресторанной и барной культуры Петербурга. 

На заседании 8 июля беспартийный депутат Максим Резник предложил исключить принятие законопроекта из повестки дня. Он напомнил об обращении предпринимателей и сообщил, что при принятии законопроекта бизнес, и без того оказавшийся в трудном положении из-за эпидемии, пострадает еще больше. Резник считает, что спешить с этим законом не стоит. Соавтор законопроекта Четырбок возразил коллеге. Он заявил, что действует в интересах большинства граждан – в ЗакС якобы пришли десятки тысяч писем от жителей многоквартирных домов с жалобами на "наливайки". "Мы конечно же должны поддержать эту инициативу и услышать голос жителей, а никак не голос того бизнеса, который кошмарит жителей этих домов", - заявил Четырбок.

Также Четырбок сообщил, что только что проверил петицию против закона и там "не более 5 тысяч подписей". Проверил ли депутат ту самую петицию, неизвестно. В настоящий момент набралось уже 8,5 тысяч подписей под электронным обращением с просьбой не принимать закон о "наливайках". 

Однако Денис Четырбок перед третьим чтением внес поправку, откладывающую вступление в силу закона до 1 января 2021 года. Прежде запрет должен был вступить уже через 10 дней после принятия. По словам Четырбока, это должно обеспечить баланс интересов жителей и бизнеса.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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