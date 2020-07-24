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24 июля, 22:18

Акция против закона о "наливайках" началась в Петербурге

фото ЗакС политика Акция против закона о "наливайках" началась в Петербурге

На Малой садовой улице Петербурга активисты собрались на акцию против закона о запрете продажи алкоголя в заведениях менее 50 кв.м, сообщил корреспондентка ЗАКС.Ру. Изначально акцию планировали провести в Екатерининском саду, но из-за его закрытая место проведения перенесли.

У сада стоят два человека, которые перенаправляют людей на Малую садовую через Невский проспект. Там желающим раздают красные шарики с надписью "#теряемкудьтуру" и бокалы со свечами внутри. Всего собралось около 50 человек. Среди участников мероприятия сторонники Либертарианской партии России и движения "Весна". 

Пресс-секретарь ЛПР Денис Луговский рассказал ЗАКС.Ру, что цель акции - поддержать бары и другие заведения общественного питания, которые закроются из-за введения ограничений. Он уточнил, что под поправки попадают заведения, которые не являются "наливайтесь", а сформировали особый кластер ресторанной культуры города. 

Сотрудников правоохранительных органов на месте проведения акции нет.

Напомним, накануне губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает торговать спиртным в заведениях общепита с площадью торгового зала менее 50 кв. м, действующих в жилых домах и на прилегающих территориях.

Вступающий в силу с 1 января 2021 года закон в интернете прозвали "законом Четырбока" по фамилии его главного инициатора, депутата Заксобрания от "Единой России" Дениса Четырбока. Единоросс заявил, что подготовил инициативу для борьбы с рюмочными и "наливайками", которые действуют в спальных районах города и способствуют социально-бытовым конфликтам. Однако под новые нормы попали также владельцы небольших баров.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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