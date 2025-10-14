Спикер ЗакСа понадеялся на открытие станции метро в конце года

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский в интервью "Радио России" положительно оценил темпы строительства метрополитена в Петербурге и выразил надежду на возможность открытия новой станции в 2025 году. По его словам, сейчас развитие подземки идет в соответствии с планом.

В своем выступлении Бельский припомнил обещание "вице-губернатора города Санкт-Петербурга" о том, что в 2025 году планируется открытие двух новых станций метро. При этом он напомнил об открытии станции "Горный институт", которое состоялось в конце 2024 года и стало первым в Петербурге за пять лет.

— Как все определено, так мы идем. Да, в этом году долгожданно уже начнет развиваться направление туда, ближе к Красному Селу. <...> Сейчас мы видим, что это реализуется, это реальные вещи открываются станции метро. Надеемся, что в конце года — по крайней мере, в прошлом году правительство свое слово сдержало, в конце года открылась станция метро — надеемся, что нас пригласят на открытие и в конце этого года, — высказал пожелание Бельский.

О намерении "фактически построить" в 2025 году станции "Путиловскую" и "Юго-Западную" говорил в январе вице-губернатор Николай Линченко в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Незадолго перед этим он делился планами открыть до конца года "Юго-Западную".

Отметим, что в мае губернатор Александр Беглов делился планами открыть до конца года обе станции. В августе он говорил уже о намерении лишь достроить их к обозначенному сроку.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру