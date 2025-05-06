Беглов: "Путиловскую" и "Юго-Западную" откроют в 2025 году

Смольный намерен открыть первый участок Красносельско-Калининской линии петербургского метро в 2025 году. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в своем обращении к петербуржцам 5 мая.

"Доложил Президенту о том, как выполняется поручение – ускорить строительство метро в Петербурге. <…> Первый отрезок [Красносельско-Калининской линии], "Юго-Западная" – "Путиловская", откроем в этом году", - приводятся слова губернатора на сайте Смольного.

Он также рассказал, что предприятия Обуховского завода закончили изготовление двух проходческих щитов диаметром 5,6 м, которые направят на строительство коричневой линии метро. Беглов подчеркнул, что второй участок этой ветки от станции "Путиловская" до Обводного канала к концу года планируют строить не двумя, а четырьмя щитами. Это позволит прокладывать тоннели навстречу друг другу, что ускорит процесс.

Кроме того, губернатор напомнил, что второй участок Красносельско-Калининской линии недавно получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Отметим, что ранее Беглов уже рассказывал о планах открыть "Путиловскую" и "Юго-Западную" в 2025 году. Соответствующее заявление он сделал в интервью ТАСС 31 декабря прошлого года.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что правительство России одобрило предоставление Петербургу инфраструктурного кредита на сумму 2,248 млрд рублей для строительства метро. Деньги пойдут на возведение участка метро от "Юго-Западной" до "Путиловской". В городском комитете финансов подчеркнули, что деньги нужны, чтобы расплатиться с предыдущими обязательствами.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру