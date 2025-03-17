Петербург получит правительственный кредит на строительство метро

Правительство России одобрило предоставление Петербургу инфраструктурного кредита на возведение метро, сообщила 17 марта "Фонтанка.ру". Городу выделят почти 2,25 млрд рублей на строительство коричневой ветки.

Как пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на городской комитет финансов, общая сумма кредита составляет 2,248 млрд рублей. Он пойдет на строительство участка Красносельско-Калининской линии от станции метро "Казаковская" ("Юго-Западная") до станции "Путиловская", которые планируется открыть до конца 2025 года. Выделенные деньги будут использоваться, чтобы расплатиться с предыдущими обязательствами.

"Речь про финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, одобренных в 2021–2024 года", - цитирует издание ответ в пресс-службе комитета.

В октябре 2022 года город уже получал кредит от правительства на строительство метро. Общая сумма кредита тогда составляла более 8 млрд рублей, из которых свыше 6 млрд также пошли на возведение Красносельско-Калининской линии. Тогда планировалось потратить эти деньги на проектировку и строительство участка от станции "Казаковская" до станции "Каретная".

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру