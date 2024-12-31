Беглов рассказал о планах на запуск "Юго-Западной" и "Путиловской" в 2025 году

Первый участок Красносельско-Калининской линии петербургского метро, рассчитанный на пропускную способность 221 тысяча пассажиров в сутки, планируют запустить в 2025 году. Как сообщил губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС 31 декабря, строительство станций "Юго-Западная" и "Путиловская" находится на завершающей стадии, а работы на следующем участке уже начались.

"Юго-Западная" станет первой станцией метро в Красносельском районе и будет расположена на пересечении улиц Маршала Казакова и Маршала Жукова. "Путиловская" станет пересадочной на станцию красной линии "Кировский завод", что позволит пассажирам новой ветки пересаживаться на другие линии метрополитена.

На коричневой линии также планируется построить станции "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная", которые должны быть готовы до 2030 года. После их ввода линия протянется до набережной Обводного канала в центре города.

Беглов подчеркнул, что кризис в метростроении преодолен: в конце 2024 года открыли станцию "Горный институт" на оранжевой линии, продолжается строительство новых станций на зеленой ветке. До 2030 года планируется ввести еще несколько станций, включая "Богатырскую", "Каменку" и "Театральную", а также отремонтировать 14 станций метрополитена.

Напомним, в Петербурге собираются закрыть станцию метро "Парк Победы" на ремонт до 2027 года. Станция может закрыть свои двери для пассажиров летом 2025 года. В календарном плане указано, что освоение стройплощадки намечено на июнь, а демонтировать вестибюль хотят уже в августе.

фото: ЗАКС.Ру