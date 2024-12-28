Станцию "Парк Победы" закроют на ремонт до 2027 года

В Петербурге собираются закрыть станцию метро "Парк Победы" на ремонт. Метрополитен планирует провести реконструкцию вестибюля и замену эскалаторов, следует из закупки. На эти цели собираются потратить до 3,2 млрд рублей. Работы должны быть проведены до августа 2027 года, отмечает издание "Фонтанка". "Парк Победы" станет второй закрытой станцией на "синей" ветке метро - сейчас идет реконструкция "Фрунзенской".

Согласно аукционной документацией, станция может закрыть свои двери для пассажиров летом 2025 года. В календарном плане указано, что освоение стройплощадки намечено на июнь, а демонтировать вестибюль хотят уже в августе.

Ранее "Парк Победы" и "Фрунзенскую" по инициативе градозащитников хотели наделить статусом объектов культурного наследия, однако профильный комитет Смольного отказал.

Напомним, 27 декабря на Васильевском острове открыли станцию "Горный институт". Она стала первой станцией в Петербурге за последние пять лет. ЗАКС.Ру показывал, как выглядит "Горный институт" изнутри.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру