Две станции петербургского метро хотят спасти от сноса

В Петербурге попытались спасти от сноса две станции синей ветки метрополитена, об этом 15 октября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на КГИОП.

Их попытались включить в список выявленных объектов культурного наследия. Речь идет о станциях "Электросила" и "Парк Победы". Они числятся в перечне объектов, которые обладают признаками объекта культурного наследия.

В КГИОП рассказали, что по двум вестибюлям станций метро действительно поступило заявление от одного физического лица. Заседание комиссии состоялось на прошлой неделе.

В выявлении было отказано. Соответствующие распоряжения еще не изданы.

Фото: ЗАКС.Ру