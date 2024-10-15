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Новости 17:18

Две станции петербургского метро хотят спасти от сноса

фото ЗакС политика Две станции петербургского метро хотят спасти от сноса

В Петербурге попытались спасти от сноса две станции синей ветки метрополитена, об этом 15 октября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на КГИОП.

Их попытались включить в список выявленных объектов культурного наследия. Речь идет о станциях "Электросила" и "Парк Победы". Они числятся в перечне объектов, которые обладают признаками объекта культурного наследия.

В КГИОП рассказали, что по двум вестибюлям станций метро действительно поступило заявление от одного физического лица. Заседание комиссии состоялось на прошлой неделе.

В выявлении было отказано. Соответствующие распоряжения еще не изданы.

Фото: ЗАКС.Ру


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