Новости 29 августа 2025, 0:11

Станции метро "Путиловская" и "Юго-Западная" хотят достроить до конца 2025 года

Строительство станций метро "Путиловская" и "Юго-Западная" в Петербурге намерены завершить до конца 2025 года, заявил губернатор Александр Беглов во время прямого эфира на телеканале "78". Говоря о строительстве метро, Беглов, как всегда, напомнил о том, что городским властям удалось преодолеть кризис в метростроении. 

- Строительные работы на этих станциях мы планируем завершить в этом году, - сказал Беглов. 

О планах закончить стройку в этом году губернатор говорил и ранее. В декабре 2024 года он в интервью агентству ТАСС уже называл сроки запуска "Путиловской" и "Юго-Западной". 

Согласно проекту стратегии развития города, представленной на заседании правительства Петербурга в конце августа, в 2025 году собираются ввести одну станцию метро. Всего до 2035 года в Северной столице планируют построить 16 станций метрополитена. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


