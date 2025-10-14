Таможня потребовала признать экстремистской найденную при досмотре книгу

Пулковская таможня обратилась в Городской суд с требованием признать обнаруженную при досмотре книгу экстремистским материалом, сообщила 14 октября глава объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева. Речь идет о сочинении Фридриха Георга Юнгера "Марш национализма", вышедшем на русском языке в 2022 году в издательстве Russian Revolver.

Таможенники изъяли книгу в апреле 2024 года из багажа несовершеннолетней пассажирки, летевшей из Петербурга в Милан с пересадкой в Стамбуле. Издание отправили на экспертизу.

Эксперты пришли к выводу, что текст содержит пропаганду национализма и признаки информации, способной навредить интересам государств — членов ЕАЭС, в том числе "их государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан", уточнила Лебедева.

Ранее петербургская прокуратура обратилась в суд с требованием признать экстремистским материалом книгу бывшего депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского*. Эксперты усмотрели в ее содержании разжигание ненависти и вражды к верующим, а также призывы к насильственному изменению основ конституционного строя.

*Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иностранных агентов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру