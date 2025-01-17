Линченко пообещал до конца года ввести "Юго-Западную"

Станция метро "Юго-Западная" будет открыта до конца 2025 года, пообещал 17 января вице-губернатор Николай Линченко на пресс-конференции в ТАСС. Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистки телеканала "Россия".

— У нас в планах открытие "Юго-Западной" в этом году, — немедленно отреагировал на вопрос председатель комитета по строительству Игорь Креславский.

Более развернутый ответ последовал от Линченко. Вице-губернатор заявил о важности строительства Красносельско-Калининской (коричневой) линии метрополитена. Чиновник назвал ее "самой востребованной" среди жителей и уточнил, что запуска ветки ожидают суммарно полтора миллиона человек. Из этого количества 768 тысяч человек приходится на Красносельский район и приблизительно столько же — на границе Калининского и Красногвардейского районов.

— Физически уже и в "Обводный канал - 2", на "Каретную" так называемую, у нас щиты работают. Там, соответственно, у нас первый пуск это не "Юго-Западная", а "Путиловская" в первую очередь с "Юго-Западной" как перегон, подключение с переходом к "Кировскому заводу". <...> Поэтому да, в планах до конца года, — поделился планами вице-губернатор.

Ранее планировалось, что открытие "Юго-Западной" состоится в 2024 году. Кроме нее, в Петербурге также собирались запустить станции "Путиловская" и "Горный институт". О последней Линченко говорил корреспонденту ЗАКС.Ру, что ее откроют в сентябре, однако в итоге станция заработала в конце декабря. На двух других станциях продолжаются работы.

Андрей Казарлыга, фото: скриншот трансляции ТАСС