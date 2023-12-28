Станцию метро "Горный институт" могут открыть к выборам губернатора

Открыть новую станцию метро "Горный институт" надеются уже к 1 сентября 2024 года, рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру вице-губернатор Петербурга Николай Линченко 28 декабря.

- Николай Викторович, "Горный институт" в декабре будет открыта, как и планировалось?

- Нет, раньше, - ответил вице-губернатор.

- А какие примерные сроки?

- К 1 сентября, - сказал Линченко.

Ранее открытие станции было запланировано на декабрь 2024 года. В последний раз примерную дату открытия называли в августе 2023 года.

Напомним, губернатор Александр Беглов заявлял, что в Петербурге в 2024 году планируется открытие трех станцией метро. В сентябре 2024 года в Петербурге пройдут выборы губернатора. В последний раз в Северной столице новые станции метрополитена открывали в 2019 году, также перед выборами главы города. Тогда их торжественно открывал Беглов, занимавший пост врио губернатора.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру