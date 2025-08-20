Четырбок предупредил об отсутствии "творческого подхода" к проверке баров

Проверка документации в связи с включением петербургских заведений в реестр ресторанов будет происходить в полном соответствии с законодательством, заявил 20 августа в своем telegram-канале глава бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Денис Четырбок. Пост был опубликован по итогам встречи в Мариинском дворце с представителями бизнеса, посвященной предстоящему вступлению в силу городского закона о "наливайках".

Помимо Четырбока, участие во встрече приняли депутат Дмитрий Панов и председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, а также представители бизнеса.

Сам закон вступит в силу с 1 сентября, и с этого момента все заведения, торгующие алкоголем по ночам, должны будут подать заявки на включение в специальный реестр. Стороны обсудили ряд моментов, касающихся действия закона. На сайте КППИТ разместят пошаговую инструкцию по подаче заявок на включение в реестр, список будет доступен для всех пользователей. После подачи заявки заведение "автоматически" попадет в список, однако вслед за этим владельцев будет ждать проверка на соблюдение всех критериев, перечисленных в законе. Как уточнил Четырбок, если хоть один из критериев не будет выполняться, заведение будут исключать из перечня.

"Отдельно отмечу, что в рамках проверки всей документации, представленной организациями общепита для включения в реестр, сотрудники комитета будут осуществлять оценку соответствия требованиям посредством выезда на места. Никакого творческого подхода в этом вопросе не будет", — высказался Четырбок.

Среди указанных в законе критериев имеются такие, как площадь зала обслуживания не менее 50 квадратных метров, отдельный вход с фасада, помещение для приготовления пищи и отдельные туалеты для персонала и клиентов. Сам закон был подписан в конце мая губернатором Александром Бегловым.

Панов в своем telegram-канале уточнил, что в расчет минимальной площади зала обслуживания будут включаться "все элементы, связанные с обслуживанием и досугом посетителей — декор, барная стойка и мебель". При этом гардероб с обслуживанием и место бармена за стойкой при подсчете метража учитываться не будут.

Андрей Казарлыга, фото: Telegram-канал Дениса Четырбока