Депутата Заксобрания Амосова хотят судить за демонстрацию запрещенной символики

В Калининский районный суд поступили материалы административного дела в отношении депутата Законодательного собрания Петербурга Михаила Амосова. На него составили протокол по статье демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. ст. 20.3 КоАП). Сам политик в беседе с ЗАКС.Ру заявил 19 августа, что для составления протокола его никто никуда не приглашал.

- Я ничего об этом не знаю. От вас узнал, - рассказал Амосов в беседе с ЗАКС.Ру.

Как уточнили ЗАКС.Ру в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, протокол связан с публикациями Амосова в Telegram-канале. В частности, фотографией оппозиционера Алексея Навального*.

Как обратили внимание журналисты, протокол передан в суд еще 14 августа. Дата рассмотрения не назначена.

По статье о публичной демонстрации символики экстремистских организаций предусмотрено наказание в виде штрафа для граждан в размере до 2 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.

Ранее в Ленинградской области за изображение Навального* в соцсетях на семь суток арестовали депутата областного Заксобрания Ивана Апостолевского. Поводом послужили публикации, размещенные в 2017 году.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру