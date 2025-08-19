ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 19 августа 2025, 19:00

Депутата Заксобрания Амосова хотят судить за демонстрацию запрещенной символики

фото ЗакС политика Депутата Заксобрания Амосова хотят судить за демонстрацию запрещенной символики

В Калининский районный суд поступили материалы административного дела в отношении депутата Законодательного собрания Петербурга Михаила Амосова. На него составили протокол по статье демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. ст. 20.3 КоАП). Сам политик в беседе с ЗАКС.Ру заявил 19 августа, что для составления протокола его никто никуда не приглашал. 

- Я ничего об этом не знаю. От вас узнал, - рассказал Амосов в беседе с ЗАКС.Ру. 

Как уточнили ЗАКС.Ру в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, протокол связан с публикациями Амосова в Telegram-канале. В частности, фотографией оппозиционера Алексея Навального*. 

Как обратили внимание журналисты, протокол передан в суд еще 14 августа. Дата рассмотрения не назначена. 

По статье о публичной демонстрации символики экстремистских организаций предусмотрено наказание в виде штрафа для граждан в размере до 2 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. 

Ранее в Ленинградской области за изображение Навального* в соцсетях на семь суток арестовали депутата областного Заксобрания Ивана Апостолевского. Поводом послужили публикации, размещенные в 2017 году. 

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


