Фигуранта дела о поджогах на железной дороге отправили в СИЗО

Смольнинский районный суд отправил под стражу до 24 февраля Дмитрия Зайцева, обвиняемого в совершении двух терактов (ч. 1 ст. 205) и в покушении на теракт (ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 205 УК РФ), сообщили 26 декабря в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Всего в деле насчитывается три эпизода, связанных с попытками поджогов, из которых один был доведен до конца.

Вменяемые Зайцеву преступления были совершены в течение одних суток. По версии следствия, не позднее 02:20 24 декабря он отогнул дверцу релейного шкафа входного светофора станции "Славянка" и облил жидкостью и попытался его поджечь. На подобные действия обратил внимание работающий в РЖД электромеханик, который помешал дальнейшим действиям.

Следующий эпизод произошел около 11:45 на перегоне станций "Сортировочная — Рыбацкое". Там Зайцев якобы отогнул двери батарейного шкафа входного светофора ЧР2 и поджег, после чего удалился.

В последнем случае речь идет о попытке поджога четырех служебных машин на парковке у отдела полиции № 7 по Фрунзенскому району. В СК считают, что Зайцев "приискал средства для совершения указанного преступления в виде коробка спичек, двух зажигалок, двух полимерных канистр с жидкостью внутри с характерным для горюче-смазочных материалов запахом" и вскоре после полуночи 25 декабря явился на место. Там он подошел к ограждению территории отдела полиции, где и был задержан, не успев довести умысел до конца.

После задержания Зайцев признал вину. В суде обвиняемый просил о назначении домашнего ареста.

Двумя неделями ранее стало известно об утверждении обвинительного заключения по делу о поджоге на территории вагонного депо "Санкт-Петербург — Сортировочный — Московский" в мае 2025 года. Обвиняемым по делу проходит подросток, произошедшее квалифицировали как теракт. Сам молодой человек говорил, что его заставил совершить преступление некий куратор, с которым он общался через мессенджер.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру