Суд заочно приговорил политолога Шульман* к году колонии

Мировой судья в Москве 2 марта заочно приговорил российского политолога Екатерину Шульман* к одному году лишения свободы по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), сообщила прокуратура Москвы. Ей также запрещено в течение трех лет администрировать сайты и размещать публикации в интернете. Сейчас фигурантка дела объявлена в розыск.

Суд установил, что после включения в реестр иностранных агентов Шульман* дважды в течение года нарушала порядок деятельности иноагента и не ставила обязательную маркировку на свои публикации (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). После привлечения к административной ответственности она продолжила публиковать материалы в интернете без иноагентской маркировки.

Сейчас Шульман* находится за границей. Статус иноагента ей присвоили в апреле 2022 года. Она трижды привлекалась к административной ответственности из-за нарушения закона об иноагентах. Первый раз в августе 2022 года ее обязали выплатить штраф 10 тысяч рублей. В сентябре и декабре 2023 года ей назначили штраф на общую сумму в размере 50 тысяч рублей.

*Минюст внес Екатерину Шульман в реестр иностранных агентов

