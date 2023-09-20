Суд в Москве оштрафовал политолога Шульман* за отсутствие маркировки иноагента

Мещанский суд Москвы вынес решение по административному делу, возбужденному в отношении политолога Екатерины Шульман*, сообщил 20 сентября ТАСС. Протокол на ученую составили за отсутствие информации о статусе иностранного агента в ее публикациях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

"Суд признал Шульман* виновной <...> и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", — рассказали агентству в пресс-службе суда.

Как уточнила "Медиазона"**, претензии Роскомнадзора к Шульман* возникли из-за двух постов в ее Telegram-канале, выпущенных без плашки о статусе иноагента. Первая публикация была выпущена 28 мая, вторая — 11 июня.

Наказание по вмененной Шульман* статье предусматривает для граждан штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. О составлении протокола на политолога стало известно в начале сентября.

В августе Мещанский суд оштрафовал Шульман* на 10 тысяч рублей за нарушение законодательства об иноагентах.

*Минюст внес Екатерину Шульман в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: Екатерина Шульман* / YouTube