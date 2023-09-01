На Екатерину Шульман* составили протокол из-за отсутствия "иноагентской" плашки

Правоохранители в Москве составили протокол на политолога Екатерину Шульман*. Внимание на это обратила "Медиазона"**. Документ составлен из-за отсутствия в выпущенном контенте "иноагентской" маркировки (ч. 4 ст. 19.34 КоАП).

В каких конкретно материалах отсутствовала требуемая плашка иноагента, пока неизвестно. Ученому грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

В предыдущий раз по аналогичному поводу политолога, уехавшего из России весной прошлого года, оштрафовали год назад.

*Минюст внес Екатерину Шульман в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

фото: Екатерина Шульман* / YouTube