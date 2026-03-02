Горсуд оставил в силе штраф Вишневскому* за интервью нежелательной организации

Бывший депутат Законодательного собрания Борис Вишневский* ("Яблоко") не смог оспорить в Городском суде штраф за интервью на ресурсе, связанном с движением "Голос"**, сообщили ЗАКС.Ру в объединенной пресс-службе судов Петербурга. "Яблочник" обжаловал решение Василеостровского районного суда по делу об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ).

Протокол на Вишневского* составили из-за интервью, которое он дал "Голосу"** в конце 2023 года. В августе 2024 года Василеостровский райсуд оштрафовал "яблочника" на 15 тысяч рублей. В попытке оспорить решение политик дошел до Третьего кассационного суда общей юрисдикции, который вернул иск на пересмотр в суд первой инстанции.

Повторное рассмотрение дела в Василеостровском суде состоялось в декабре 2025 года и вновь завершилось штрафом в размере 15 тысяч рублей. Представитель Вишневского* Александр Кобринский доказывал тогда, что его доверитель не знал о связи "Голоса"** с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)***. Суд счел, что это еще не говорит об отсутствии состава административного правонарушения в действиях Вишневского*.

*Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иностранных агентов

**Минюст внес движение "Голос" в реестр иностранных агентов, Генеральная прокуратура признала "Голос" нежелательной организацией

***Генпрокуратура признала ENEMO нежелательной организацией в РФ

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру