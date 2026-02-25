Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Оксимирона*

В Петербурге прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении рэпера Мирона Федорова*, известного как Оксимирон*, сообщили в ведомстве 25 февраля. Исполнителя обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

Прокуратура уточнила, что в 2023 году Оксимирон* дважды привлекался к административной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах. При этом он якобы продолжил публиковать материалы в одном из мессенджеров без обязательной маркировки о своем иноагентском статусе.

В надзорном ведомстве уточнили, что материалы уголовного дела направлены мировому судье для рассмотрения по существу.

Федорову* присвоили статус иноагента в октябре 2022 года. В конце февраля 2024 года в отношении его возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, в мае его объявили в розыск. В начале текущего февраля Смольнинский районный суд заочно арестовал его в рамках уголовного дела.

Рэпер неоднократно привлекался к административной ответственности из-за отсутствия иноагентской маркировки. В октябре 2025 года Куйбышевский районный суд Петербурга признал его виновным в трех правонарушениях и оштрафовал на 120 тысяч рублей.

*Минюст внес Мирона Федорова (Оксимирона) в единый реестр иноагентов

