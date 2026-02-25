ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 25 февраля 2026, 12:09

Суд признал незаконным задержание первого проректора ГУП

Фрунзенский районный суд Петербурга признал незаконным задержание первого проректора Гуманитарного университета профсоюзов Ларисы Пасешниковой, сообщила Балтийская коллегия адвокатов 24 февраля. В конце декабря 2025 года Пасешникову задержали по уголовному делу о хищении денежных средств, выплаченных университету за проведение научно-исследовательских работ. Речь идет о сумме в размере 26,9 млн рублей.

Суд посчитал, что в материалах дела отсутствуют данные о причастности проректора к возможному хищению.

Пасешникову задержали 25 декабря 2025 года на 48 часов. Вместе с ней задержали главного бухгалтера ГУП Юлию Шаркевич. Позже обеих отпустили домой под обязательство о явке.

Сторона защиты настаивала, что у правоохранителей отсутствовали законные основания, поскольку первый проректор не пыталась скрыться от следствия, имела постоянное место жительства, в день задержания в ее квартире провели обыск. Кроме того, во время следственных действий у нее якобы случился гипертонический криз. В связи с этим бригада скорой помощи госпитализировала Пасешникову.

В сентябре 2025 года Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества ГУП в пользу государства. После этого Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отстранил Александра Запесоцкого от должности ректора университета. Врио назначили директора петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгения Лубашева. На рассмотрение иска ушло меньше месяца, в октябре суд удовлетворил его и обратил имущество университета в доход государства.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


