Прокуратура потребовала закрыть пансионат в Горелово

Пансионат для пожилых и маломобильных граждан на Авиационной улице в Горелово требует закрыть прокуратура Красносельского района, сообщили в пресс-службе ведомства 24 февраля. Соответствующий иск о запрете деятельности учреждения передан в суд. Проверка прокуратуры показала, что пансионат вел деятельность с грубыми нарушениями.

Проверка проводилась по факту возможных нарушений прав престарелых граждан и людей с ограничениями возможностей здоровья. По данным прокуратуры, индивидуальный предприниматель организовал круглосуточное проживание в жилом двухэтажном доме в Горелово. Более десяти постояльцев не получали надлежащий уход, поскольку социальные и медицинские услуги им оказывали в условиях, не соответствующих нормам закона и требованиям безопасности.

В декабре 2025 года в поселке Александровская по требованию прокуратуры закрылся пансионат для пожилых людей "Наследие". По результатам проверки установлено, что учреждение нарушало требования благоустройства, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру