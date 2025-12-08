Частный пансионат для престарелых закрыли из-за нарушений правил безопасности

Пансионат для пожилых людей "Наследие" в поселке Александровская Пушкинского района закрылся по требованию прокуратуры Петербурга, сообщила 8 декабря пресс-служба надзорного ведомства. По информации прокуратуры, в учреждении выявили нарушения санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности, а также благоустройства. Прокурор Пушкинского района внес представление гендиректору "Наследия", которое было рассмотрено и удовлетворено.

Коммерческий пансионат работал в арендованном жилом доме, где круглосуточно ухаживали за пожилыми людьми. В прокуратуре отметили, что здание использовалось не по назначению. После закрытия пансионата пожилых постояльцев вернули их родственникам.

Ранее прокуратура потребовала закрыть пансионат на территории Старо-Паново в Красносельском районе. По результатам проведенной проверки в учреждении обнаружили нарушения санитарных норм. Районный прокурор обратился с иском в суд о закрытии коммерческого дома престарелых.

Кирилл Дудров / Фото: Прокуратура Петербурга