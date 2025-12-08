ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 8 декабря 2025, 17:13

Водоканал отчитался о локализации прорыва трубы на улице Димитрова

фото ЗакС политика Водоканал отчитался о локализации прорыва трубы на улице Димитрова

Трубу с холодной водой прорвало 8 декабря у дома № 6/2 по улице Димитрова во Фрунзенском районе, сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Петербурга". Из-за коммунальной аварии на месте частично провалился асфальт. Специалисты уже локализовали вытекание из трубы, а воду отвели в канализацию.

Как уточнили в учреждении, сейчас специалисты ликвидируют технологические нарушения на сети холодного водоснабжения. Согласно представленной информации, подтопления подвалов соседних зданий удалось избежать. Все жильцы дома обеспечены холодной водой. О завершении работ Водоканал пообещал сообщить дополнительно.

Схожая коммунальная авария произошла 3 декабря в Калининском районе: там также прорвало трубу с холодной водой. Причиной происшествия называли технологическое нарушение на магистрали. Протечку ликвидировали к утру следующего дня.

Кирилл Дудров / Фото: Водоканал Санкт-Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама