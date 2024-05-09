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Новости 14:41

МВД объявило в розыск рэпера Оксимирона*

фото ЗакС политика МВД объявило в розыск рэпера Оксимирона*

Министерство внутренних дел объявило в федеральный розыск рэпера Мирона Федорова*, известного публике как Оксимирон*, следует из данных базы ведомства. 

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — следует из данных полиции. МВД традиционно не указало в карточке розыска, о какой именно статье Уголовного кодекса идет речь.

Согласно информации ТАСС, исполнителя преследуют по статье об уклонении от исполнения обязанностей, наложенных на иноагентов (ст. 330.1 УК РФ). Как сообщил информагентству собеседник в правоохранительных органах, объявление Оксимирона* в розыск связано именно с этим уголовным делом.

Сам Оксимирон* находится за границей. Статус иноагента был присвоен ему в октябре 2022 года, в августе 2023 года суд в Петербурге оштрафовал его за отсутствие иноагентской маркировки.

*Минюст внес Мирона Федорова (Оксимирона) в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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