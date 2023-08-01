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Новости 11:05

Оксимирона* оштрафовали за отсутствие иноагентской маркировки

фото ЗакС политика Оксимирона* оштрафовали за отсутствие иноагентской маркировки

Куйбышевский районный суд Петербурга назначил штраф в 40 тысяч рублей рэперу Оксимирону,* сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 

Его привлекли к ответственности за распространение материала "ВКонтакте" без плашки иностранного агента. Суд посчитал, что данные действия привели к нарушению прав и свобод людей на получение полной и достоверной информации.

Высказавшегося против спецоперации и покинувшего Россию Оксимирона* признали иноагентом в октябре 2022 года. Позже его заочно оштрафовали на 70 тысяч рублей за "призывы к сепаратизму" в песне "Ойда", а саму песню запретили распространять. 

 

*Минюст внес Мирона Федорова (Оксимирона) в единый реестр иностранных агентов


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