Оксимирона* оштрафовали за отсутствие иноагентской маркировки

Куйбышевский районный суд Петербурга назначил штраф в 40 тысяч рублей рэперу Оксимирону,* сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Его привлекли к ответственности за распространение материала "ВКонтакте" без плашки иностранного агента. Суд посчитал, что данные действия привели к нарушению прав и свобод людей на получение полной и достоверной информации.

Высказавшегося против спецоперации и покинувшего Россию Оксимирона* признали иноагентом в октябре 2022 года. Позже его заочно оштрафовали на 70 тысяч рублей за "призывы к сепаратизму" в песне "Ойда", а саму песню запретили распространять.

*Минюст внес Мирона Федорова (Оксимирона) в единый реестр иностранных агентов