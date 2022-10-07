Минюст признал иноагентами Глуховского* и Оксимирона**

Министерство юстиции второй вечер подряд дополняет списки иностранных агентов. На этот раз ведомство расширило перечни иноагентов, внеся в них, среди прочих, писателя Дмитрия Глуховского* и рэпера Мирона Федорова**, более известного как Оксимирон.

Кроме того, в список СМИ-иноагентов вошли социолог Искэндэр Ясавеев*** и бурятская журналистка и общественница Евгения Балтатарова****. В перечень физлиц-иноагентов Минюст также внес активисток Ирину Сторожеву***** и Алену Попову******. Последние, по версии ведомства, занимаются политической деятельностью на деньги Украины и некоторых зарубежных СМИ.

Кроме того, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента, внесен "Ресурсный центр ЛГБТ"*******.

Сегодня же Минюст исключил Виталия Ковина и Владимира Воронова из списка СМИ-иноагентов. До этого, вечером в четверг, ведомство признало иноагентами координатора движения "Весна" Богдана Литвина******** и активиста движения Тимофея Мартыненко*********.

*Минюст внес Дмитрия Глуховского в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

**Минюст внес Мирона Федорова в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

***Минюст внес Искэндэра Ясавеева в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

****Минюст внес Евгению Балтатарову в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

*****Минюст внес Ирину Сторожеву в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

******Минюст внес Алену Попову в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

*******Минюст внес "Ресурсный центр ЛГБТ" в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента

********Минюст внес Богдана Литвина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

*********Минюст внес Тимофея Мартыненко в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента