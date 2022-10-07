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Новости 18:42

В перечне иноагентов стало на две позиции меньше

фото ЗакС политика В перечне иноагентов стало на две позиции меньше

Министерство юстиции сообщило 7 октября об исключении Виталия Ковина и Владимира Воронова из списка иностранных агентов.

Пермский политолог Виталий Ковин был объявлен СМИ-иноагентом 29 сентября 2021 года, одновременно с Сергеем Смирновым* и Петром Верзиловым**. Журналист Владимир Воронов оказался в том же перечне в конце мая текущего года.

Исключение обоих из списка иноагентов в Минюсте объяснили отсутствием у них иностранного финансирования "в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра".

Накануне вечером Минюст внес в список физлиц-иноагентов координатора "Весны" Богдана Литвина*** и активиста той же организации Тимофея Мартыненко****.

*Минюст внес Сергея Смирнова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес Петра Верзилова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

***Минюст внес Богдана Литвина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

****Минюст внес Тимофея Мартыненко в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента


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