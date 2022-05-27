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Новости 27 мая, 18:54

Минюст включил в реестр иностранных агентов юрлицо журналистки Тумаковой*

фото ЗакС политика Минюст включил в реестр иностранных агентов юрлицо журналистки Тумаковой*

В перечень СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включили ООО "Апрельские тезисы"**. Его учредили журналисты, ранее внесенные в список иноагентов. Среди них журналистка "Новой газеты" Ирина Борухович* (Тумакова). Отметка на сайте ведомства появилась 27 мая. 

"Апрельские тезисы"** были зарегистрированы 18 мая. Минюст отмечает, что учредителем организации числится другой журналист – иностранный агент Владимир Воронов***. Кроме него, в списке учредителей еще семь человек, включенных в реестр ведомства в апреле 2022 года. 

"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - сообщили в Минюсте.  

Напомним, на прошлой неделе Минюст внес в реестр юрлицо, принадлежащее главному редактору издания The Bell Елизавете Осетинской****. 

 

*Ирина Борухович - внесена Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

**ООО "Апрельские тезисы" - внесено Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

***Владимир Воронов - внесен Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

****Елизавета Осетинская - внесена Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов


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