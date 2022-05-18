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Новости 18:07

Минюст признал иноагентом юридическое лицо, оформленное на главреда The Bell

фото ЗакС политика Минюст признал иноагентом юридическое лицо, оформленное на главреда The Bell

В России пополнился реестр СМИ, которых Минюст считает иностранными агентами: 159-ю позицию в нем заняло ООО "ЛИЗА НОРМ"*. Речь идет о юридическом лице, которое зарегистрировала на себя для отчетности основательница и главный редактор делового издания The Bell Елизавета Осетинская**, ранее признанная иностранным агентом в персональном качестве.

Отметим, что нынешней весной Минюст, помимо пополнения реестра СМИ-иноагентов, стал прибегать к практике исключения некоторых россиян из него: так, в конце апреля и начале мая специфического статуса лишились шестеро человек, сотрудничавших с движением "Голос"***. Несмотря на это, на сайте ведомства фамилии исключенных людей до сих пор фигурируют в действующей редакции перечня.

*Минюст внес ООО "ЛИЗА НОРМ" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес Елизавету Осетинскую в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

***Минюст внес движение "Голос" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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