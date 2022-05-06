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Новости 19:13

Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов еще четверых человек

фото ЗакС политика Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов еще четверых человек

Министерство юстиции объявило о новом пересмотре своего реестра СМИ-иноагентов: из перечня убрали четырех человек. На этот раз, рассмотрев поданные жалобы, ведомство решило исключить из списка Владимира Жилкина, Александра Лютова, Александра Грезева и Илью Пигалкина, которые координировали деятельность движения "Голос"*.

Напомним, что впервые список СМИ-иноагентов уменьшился неделю назад: из него исключили Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину, тоже сотрудничавших с "Голосом"*.

С учетом всех исключенных из него актуальный перечень журналистов-иноагентов теперь насчитывает 144 позиции.

*Движение "Голос" внесено Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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